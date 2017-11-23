Лос-Анджелес, США, 23 ноября, 2017, 08:33 — ИА Регнум. В сеть выложили трейлер предстоящего фильма «Мир Юрского периода 2», в начале этого ролика актер Крис Прэтт ласкает маленького динозавра, видео был опубликован 22 ноября на Youtube-канале JoBlo Movie Trailers.

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Напомним, вторая часть «Мира Юрского периода» выйдет на большие экраны в июне 2018 года, её снимает режиссер Хуан Антонио Байона.

Он известен зрителям своей работой над такими фильмами как «Невозможное» (2012), «Страшные сказки» (2014) и «Голос монстра» (2016).

Свой первый полнометражный фильм он выпустил в 2006 году, в роли продюсера этого проекта выступил Гильермо дель Торо. За высокий уровень режиссуры фильма «Невозможное» в 2012 году Байона получил премию «Гойа».

В продолжении «Мира Юрского периода» снимутся такие актеры как: Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм, Б. Д. Вонг и Рэйф Сполл.

Стоит отметить — согласно заявлению одного из создателей фильма, франшиза будет развиваться, основные события в новой картине будут разворачиваться за пределами островов, а сама она станет более мрачной.