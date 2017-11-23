Тайбэй, 23 ноября, 2017, 08:21 — ИА Регнум. На Тайване в жилом многоэтажном доме произошел пожар. По последним данным, в результате инцидента погибли 9 человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местную полицию.

(сс) CWitte Пожар

ЧП произошло в среду вечером, 22 ноября, в Синьбэе.

«Девять человек погибли и еще двое получили легкие ранения в результате пожара в жилом доме», — отметили в полиции.

Отмечается, что пожар вспыхнул на четвертом этаже здания и вскоре перекинулся на пятый этаж. Большинство квартир здания были сданы в аренду иностранным трудящимся.

В настоящее время выясняются причины пожара.

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