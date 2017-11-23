Москва, 23 ноября, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Министерство транспорта РФ предложило разделить водителей на любителей и профессионалов, соответствующий документ изменений в ФЗ «О безопасности дорожного движения» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водители

Согласно документу, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будет запрещено допускать к управлению транспортными средствами водителей, не имеющих водительских удостоверений с отметкой о профессиональной компетентности.

Отмечается, что для этого будут разработаны специальные курсы по «общеразвивающим» и «профессиональным» программам. Так, желающие получить категории C, D и E и работать в дальнейшем по найму должны пройти «профессиональное обучение».

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Обучение же для граждан, кто не собирается в дальнейшем работать по найму, упростится. Сейчас, чтобы получить категорию B, люди изучают «организацию таксомоторных перевозок», «диспетчерское руководство работой подвижного состава» и т.д.

Кроме того, в правах появится так называемый код «95» — подтверждающий «профессиональную компетентность». На сегодняшний день код «95» является обязательным для водителей-профессионалов стран Евросоюза, работодатель не имеет права принимать на работу граждан без этой отметки.

Отмечается, что права будут действительны пять лет, после чего необходимо подтвердить квалификацию. Изменения в законопроекте также снимут ограничения приема на работу граждан Армении, Молдавии и Казахстана с национальными правами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее союз автошкол Москвы предложил Госавтоинспекции поделить водителей на любителей и профессионалов, соответствующий документ организация передала в ведомство.

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