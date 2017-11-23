Вашингтон, 23 ноября, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Компания SpaceX намерена увеличить число ракетных запусков на 50% в 2018 году. Об этом заявила президент компании SpaceX Гвин Шотвелл, передает Spacenews.

SpaceX Запуск ракеты

«В следующем году мы будем летать больше, чем в этом. Думаю, выйдем на уровень в 30−40 запусков в год», — сказала Шотвелл.

По её словам, количество запусков зависит от спроса на рынке телекоммуникаций. В 2017 году компания запустила 16 ракет, и до донца года планируются ещё три или четыре старта.

Кроме того, Шотвелл рассказала, что компания рассчитывает запустить новую модификацию ракеты Falcon 9 в начале 2018 года. По её словам, версия Falcon 9 Block 5 будет последней в линейке ракет, и дальнейшее их усовершенствование не планируется.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября во время испытаний на испытательном полигоне SpaceX в Техасе взорвался двигатель нового поколения ракеты-носителя Falcon 9.