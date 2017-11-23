Москва, 23 ноября, 2017, 08:09 — ИА Регнум. В Москве бесплатный Wi-Fi появится в 12 парках, 70 музеях и 151 культурном центре Москвы. На некоторых объектах уже началась установка оборудования, сообщается на сайте правительства Москвы.

Москва Wi Fi

До конца декабря более 400 точек доступа к Wi-Fi установят в 78 культурных центрах и еще около 50 — в пяти столичных парках.

При установке точек доступа к Wi-Fi специалисты обеспечат пользователям устойчивый сигнал в радиусе до 50 метров.

В частности, бесплатный Wi-Fi будет работать в Воронцовском парке и парке «Фили», ландшафтном парке «Митино», а также в парках «Садовники» и «Северное Тушино». Всего в 12 парках установят более 200 точек доступа.

Кроме того, Wi-F появится в Московском музее современного искусства, Мемориальном музее космонавтики, музейно-выставочном объединении «Манеж», Культурном центре ЗИЛ и культурном центре «Стимул».

Напомним, сейчас бесплатный Wi-Fi есть на 200 улицах в центре Москвы и в 24 городских парках.

Также бесплатный интернет доступен и в городском транспорте — в метро, на МЦК, в автобусах, троллейбусах, трамваях и в пригородных электричках.

До конца 2018 года бесплатный Wi-Fт появится во всех кинотеатрах сети «Москино»

Полностью работы по подключению 12 парков, 70 музеев и более 150 культурных центров к бесплатному WI-FI завершатся до конца 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM , до конца 2017 года доступ к беспроводному интернету появится в 646 столичных школах, а к 2018 году к Wi-Fi планируется подключить дополнительно 1125 образовательных учреждений.

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