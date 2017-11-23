Вашингтон, 23 ноября, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, проигравшая выборы Дональду Трампу, обвинила его в «подстрекательстве» российских хакеров, которые взломали сервер Госдепартамента США.

Gage Skidmore Хиллари Клинтон

Об этом она заявила в радиопередаче Hugh Hewitt Show. Клинтон не сомневается в том, что правительственные серверы были взломаны в тот момент, когда она была госсекретарем США.

«И при этом нет никаких доказательств, что был взломан мой личный сервер», — сказала Клинтон, комментируя обвинения в использовании личной почты для отправки конфиденциальной служебной информации. «И я думаю, что русские, воодушевленные тогда еще кандидатом Трампом, безусловно, делали все возможное, чтобы найти хоть что-то на этом сервере», — уточнила Клинтон, добавив, что Россия в отношении США ведет полноценную кибервойну.

Также Клинтон вновь обвинила Москву во взломе ящиков электронной почты сотрудников Национального комитета Демократической партии (НКДП) с целью обеспечить победу Трампа на прошлогодних выборах в США.

«Именно Россия решила атаковать нашу демократию в самое сердце и затем превратить похищенную электронную переписку в информационное оружие, внедряясь в нашу систему регистрации избирателей и систему выборов», — утверждает Клинтон и призывает относиться к этой «непреходящей угрозе» серьезно.

Речь идет о скандале с использованием Клинтон личной почты для служебной переписки. Политические противники использовали его во время президентской кампании 2016 года. Расследование инцидента Госдепом началось в июне 2017 года после того, как аналогичное расследование завершило ФБР.

Его цель — определить, нарушала ли Клинтон и ее ближайшие помощники правительственные протоколы, используя свой частный сервер для получения, хранения и передачи секретных и сверхсекретных правительственных документов.

Клинтон обвиняют в серьезном нарушении правил внутренней безопасности.