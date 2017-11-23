Кишинёв, 23 ноября, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Молдавии осуждает акт вандализма и осквернение памятника великому русскому поэту А. С. Пушкину в центральном парке города Фалешты. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

Giku Памятник Пушкину в Кишиневе

«Непонятно, чем руководствовались пока неустановленные правонарушители: хулиганскими побуждениями или стремлением угодить проводникам антироссийского курса в молдавских политических кругах, — говорится в сообщении. — Тем более что осквернение монумента А .С. Пушкину диссонирует на фоне недавнего открытия в России памятника молдавскому историческому деятелю — господарю Д. Кантемиру».

Посольство РФ в Молдавии обратилось к местным властям с призывом провести тщательное расследование данного инцидента.

«Кощунственная выходка вандалов не должна остаться безнаказанной», — отмечается в сообщении дипмиссии.

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