Берлин, 23 ноября, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), возможно, все-таки согласится на создание коалиционного правительства совместно с ХДС/ХСС, сообщает 23 ноября Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Высокопоставленные члены партии подталкивают своего лидера Мартина Шульца пересмотреть решение относительно отказа от переговоров с партией канцлера Германии Ангелы Меркель.

Причиной подобного поворота событий стал тот факт, что Меркель не удалось создать коалиционное правительство совместно с Зелеными и свободными демократами, что привело страну к политическому кризису.

В этой ситуации ослабленный канцлер может пойти на большие уступки, которые может выдвинуть СДПГ, в противном случае в Германии могут состояться повторные выборы с непредсказуемым результатом.

Одним из аргументов в пользу возможного создания так называемой Большой коалиции служит тот факт, что Шульц проведет 23 ноября переговоры с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, который взял на себя роль субъекта, способного разрешить кризис в стране.

Напомним, парламентские выборы в Германии привели к тому, что крупнейшие партии в стране — ХДС/ХСС и СДПГ — недосчитались солидного количества голосов избирателей, что привело к сложностям в создании правительства.

Канцлер Германии Ангела Меркель попыталась создать коалицию вместе с Зелеными и Свободной демократической партией (СвДП), что окончилось провалом: СвДП вышла из переговоров. Таким образом, в стране до сих пор не сформировано правительство.