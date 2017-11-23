Сакраменто, США, 23 ноября, 2017, 07:47 — ИА Регнум. В США губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал помилование человеку, осужденному почти четыре десятилетия назад за двойное убийство. Тест ДНК доказал невиновность Крейга Ричарда Коули, сообщает 22 ноября агентство ABCnews.

ErikaWittlieb Тюрьма

70-летний мужчина из Калифорнии, осужденный почти четыре десятилетия назад за убийство своей бывшей подруги и ее 4-летнего сына, вышел из тюрьмы в среду, 22 ноября. Сообщается, что 24-летняя Ронда Вихт и ее 4-летний сын, Дональд Вихт, были найдены мертвыми в ноябре 1978 года.

Правоохранители заподозрили Коули, с которым жертва преступления рассталась незадолго до гибели. Хотя присяжные на суде и не смогли сразу прийти к единому мнению о виновности подсудимого, однако в 1980 году его всё же признали виновным в двойном убийстве и приговорили к пожизненному сроку.

Окружной прокурор Грегори Тоттен после освобождения Кроули принес ему свои извинения за «несправедливость», следствием которой явилось почти 40-летнее заключение невиновного.

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Напомним, в официальном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликован своеобразный рейтинг стран с наивысшим количеством убийств на душу населения. Наивысший процент убийств к численности населения страны выявлен в Гондурасе. В этой стране за 2016 год произошло 85,7 убийств на 100 тысяч жителей.

Отметим, что первые 10 позиций этого печального рейтинга занята странами Центральной и Латинской Америки. По статистике, второе место занимает Сальвадор, третье — Венесуэла.

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