В США невиновный вышел из тюрьмы, отсидев там почти 40 лет
Сакраменто, США, 23 ноября, 2017, 07:47 — ИА Регнум. В США губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал помилование человеку, осужденному почти четыре десятилетия назад за двойное убийство. Тест ДНК доказал невиновность Крейга Ричарда Коули, сообщает 22 ноября агентство ABCnews.
70-летний мужчина из Калифорнии, осужденный почти четыре десятилетия назад за убийство своей бывшей подруги и ее 4-летнего сына, вышел из тюрьмы в среду, 22 ноября. Сообщается, что 24-летняя Ронда Вихт и ее 4-летний сын, Дональд Вихт, были найдены мертвыми в ноябре 1978 года.
Правоохранители заподозрили Коули, с которым жертва преступления рассталась незадолго до гибели. Хотя присяжные на суде и не смогли сразу прийти к единому мнению о виновности подсудимого, однако в 1980 году его всё же признали виновным в двойном убийстве и приговорили к пожизненному сроку.
Окружной прокурор Грегори Тоттен после освобождения Кроули принес ему свои извинения за «несправедливость», следствием которой явилось почти 40-летнее заключение невиновного.
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Напомним, в официальном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликован своеобразный рейтинг стран с наивысшим количеством убийств на душу населения. Наивысший процент убийств к численности населения страны выявлен в Гондурасе. В этой стране за 2016 год произошло 85,7 убийств на 100 тысяч жителей.
Отметим, что первые 10 позиций этого печального рейтинга занята странами Центральной и Латинской Америки. По статистике, второе место занимает Сальвадор, третье — Венесуэла.
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