Камень-на-Оби, Алтайский край, 23 ноября, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в ходе селекторного совещания с сибирским полпредом Сергеем Меняйло Алтайский край назван в числе регионов, повысивших уровень готовности к отопительному сезону, проблемы ещё существуют. К примеру, ситуация, наблюдавшаяся пару лет назад в Рубцовске, может повториться и в Камне-на-Оби, где из-за банкротства очередного теплоснабжающего предприятия нормативный запас угля сейчас практически отсутствует, тогда как на прохождение отопительного сезона, по данным «Вестей», городу необходимо запасти 58 000 тонн угля. Решением этого вопроса власти муниципалитета и края занимаются сейчас в экстренном порядке.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Отопительный сезон

Как сообщает газета «Каменские известия», новосибирское ООО «Теплосервис» (последний «инвестор», недавно покинувший Камень-на-Оби) имея уставной капитал в 10 тысяч рублей и долгов на 50 млн, не обладая какими-либо материальными запасами, запросило тариф 2500 за 1 Гкал с последующим увеличением до 3100. По словам депутата Андрея Караваева, за время своей недолгой «работы» по незаконному соглашению новосибирцы, не осуществляя никакой деятельности, успели получить с потребителей более 1,4 млн руб. Единственно верным решением в сложившейся ситуации каменские депутаты считают создание до 1 января 2018 года нового муниципального предприятия, что позволит избежать процедуры заключения концессионного соглашения.

Напомним, если бы не «Сибирская генерирующая компания», осуществляющая уникальный проект по модернизации теплового хозяйства в третьем по величине городе Алтайского края, в аналогичном положении находился бы сейчас и Рубцовск. Из-за многолетнего сдерживания тарифов на теплоэнергию и накапливающих долги и банкротящихся с завидной регулярностью компаний, обслуживающих ТЭЦ, сети обветшали, отопление осуществлялось практически «с колёс». Чтобы не разморозить город властям региона даже пришлось вводить «ручное управление» в отопительный сезон.

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В целом, по словам первого заместителя председателя правительства Алтайского края Сергея Локтева, подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства региона к отопительному периоду завершена в утвержденный срок — до 15 сентября. Суммарные запасы угля на ТЭЦ Алтайского края составляют 554 тысячи тонн, что в два раза превышает установленные нормативы, аварийный запас материально-технических средств сформирован на 100%.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Угольные запасы

Своевременно обеспечена готовность почти 112 тысяч многоквартирных домов, порядка 2 тысяч котельных, более трех тысяч километров тепловых и свыше 13 тысяч водопроводных сетей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства страны Москва, Камчатский край, Самарская, Тульская, Липецкая, Новосибирская области, а также Алтайский край, Башкирия и Татария назывались в числе регионов, где сделаны необходимые запасы топлива, а также есть позитивная динамика по задолженности.