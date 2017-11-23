Москва, 23 ноября, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Народный артист России Федор Добронравов прокомментировал решение украинских властей, запретивших ему въезжать на территорию страны. Актер признался, что давно не был в Крыму, передает 23 ноября RT.

Ruskino.ru Фёдор Добронравов

«Я об этом не знаю, не посещал Крым. Это опять фейки какие-то, пускают же», — сказал Добронравов.

По словам артиста, на Украине он не был пять лет. Актер выразил надежду, что ситуация на Украине стабилизируется, тогда артисты из России смогут вновь «ездить так же, как и ездили». Он добавил, что свято верит и молится об этом.

Федор Добронравов снялся в 125 фильмах и сериалах, в их числе «Тайны дворцовых переворотов», «День выборов», «На Верхней Масловке», «Кадетство», «Папины дочки». Зрителям он также знаком как Иван Степанович Будько из сериала «Сваты».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября стало известно о том, что Федор Добронравов на протяжении трех лет не сможет въезжать на Украину. Как пояснила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская, запрет связан с тем, что артист не раз бывал в Крыму и «публично поддерживал аннексию» полуострова Россией.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума. Инициативу о воссоединении с Россией поддержало подавляющее большинство его жителей. Однако Киев продолжает считать Крым часть Украины, называя произошедшее «аннексией».

Более того, 16 ноября на Украине вступил в силу закон, запрещающий гастроли российских артистов без особого разрешения СБУ. Организаторы выступлений должны будут запросить у ведомства информацию о том, есть ли основания для запрета российским артистам на посещение Украины. Без соблюдения этой процедуры организаторам гастролей грозит крупный штраф.