Вашингтон, 23 ноября, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Бывший глава США Барак Обама помешал Хиллари Клинтон победить на президентских выборах 2016 года. Об этом сама Клинтон заявила в эфире The Hugh Hewitt Show.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

По словам экс-госсекретаря Соединенных Штатов, ей было сложно участвовать в выборах от Демократической партии из-за Обамы, который завершал второй срок на посту президента.

«История работает против вас, когда вы пытаетесь стать преемником сопартийца, который был у власти два срока подряд. Вам приходится отстаивать позиции его администрации и при этом продвигать себя», — заявила Клинтон.

Она добавила, что часто избиратели могли ассоциировать ее с действующим главой государства. Именно эти факторы, подчеркнула Клинтон, во многом повлияли на ее поражение.

Говоря о своей деятельностина посту госсекретаря, Клинтон отметила, что гордилась работой в администрации Обамы.

«Я не была согласна со всем, что решал Обама. Но в целом я считаю, что он сделал то, что должен был сделать для спасения экономики», — сказала она.

Напомним, на президентских выборах 2016 года в США Хиллари Клинтон проиграла кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу. Позже в своем поражении Клинтон обвинила Москву и лично президента России Владимира Путина, которому, по ее словам, «удалось подорвать выборы 2016 года».

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