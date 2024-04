Катманду, 23 ноября, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Три китайские предприятия совместно с непальской компанией займутся разработкой проектов на территории Непала в сфере гидроэнергетики общей мощностью в 1 гигаватт, сообщает 22 ноября газета «Жэньминь жибао».

Bob Gundersen Гидроэлектростанция

Совместное предприятие, состоящее из китайских участников и непальской Butwal Power Company (BPC) было основано в столице Непала Катманду.

Китайские компании Sichuan Provincial Investment Group Co. Ltd (SPIG), Chengdu Xingcheng Investment Group Co. Ltd (CXIG) и Qing Yuan Engineering Consulting Co. Ltd (QYEC) совместно с BPC первоначально займутся разработкой гидроэнергетического проекта мощностью 100 Мегаватт в Гималайском районе зоны Гандаки на западе Непала.

«За ним последует целый ряд других начинаний», — заявили пресс-центре непальской компании.

Председатель BPC Падма Йоти назвала сотрудничество первым шагом на пути к долгосрочному партнерству с Китаем, поскольку гидроэнергетика — это всегда бизнес «в долгую».

Председатель совета директоров SPIG доктор Лю Гоцян заявил, что совместное предприятие открыло новые возможности для сотрудничества в энергетическом секторе между странами в рамках проекта «Нового шелкового пути».

«Мы также стремимся к сотрудничеству в сфере управления водными ресурсами и здравоохранения», — добавил он.

Напомним, что Китай помимо гидроэнергетики, занимается также развитием авиационного сообщения в Непале. Так, в августе 2017 года стартовало строительство международного аэропорта в непальском городе Покхара, который будет возведен за китайский счет.