Москва, 23 ноября, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 22 ноября ростом. Несмотря на нисходящую коррекцию по Brent с $63,36 до $62,59, цена восстановилась до $63,38 после публикации отчета минэнерго США и общего ослабления американской валюты на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Данные минэнерго США по запасам нефти за неделю, закончившуюся 17 ноября, отразили сокращение запасов нефти на 1,855 млн баррелей (прогноз был — 2,2 млн баррелей).

Запасы бензина увеличились на 0,044 млн баррелей (прогноз был + 1,0 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 0,269 млн баррелей (прогноз был — 1,0 млн баррелей). Добыча нефти в США выросла до 9,658 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 23 ноября, баррель стоит $63,17. Сегодня в США биржи будут закрыты по случаю национального праздника Дня благодарения. Соответственно активность трейдеров на рынках и торговые объемы будут пониженными.

Из-за снижения ликвидности на рынке может возрасти волатильность. Покупатели могут воспользоваться тонким рынком и закрепиться выше $63,40. После прохождения уровня $63,40 цене можно двигаться к $64,25.

Напомним, 22 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,20%, до $63,32 за баррель, WTI — на 2,09%, до $58,02 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в январе 2018 года на СПбМТСБ составляет $60,26 за баррель.

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