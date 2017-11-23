Москва, 23 ноября, 2017, 07:30 — ИА Регнум. Соболезнования по поводу смерти советского и российского оперного певца Дмитрия Хворостовского выразил президент России Владимир Путин, сообщает 22 ноября пресс-служба президента.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Дмитрий Хворостовский

Как отмечается в сообщении, Хворостовский являлся достоянием не только отечественной, но и всей мировой культуры. В связи с его смертью родным, близким, а также его поклонникам Владимир Путин принес свои глубокие соболезнования.

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Напомним, один из самых известных оперных певцов современности Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в ночь на 22 ноября в Лондоне в возрасте 55 лет. Будучи великолепным музыкантом, Хворостовский выступал по всему миру: в Лондоне, Берлине, Милане, Вене и, конечно, России. Артист считается одним из лучших исполнителей произведений советского композитора Георгия Свиридова.

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Информация о страшной болезни певца — опухоли головного мозга — появилась в 2015 году. Несмотря на болезнь, после курса лечения Хворостовский вернулся на сцену, однако в конце 2016 года был вынужден вновь уйти на лечение.