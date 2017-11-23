Иркутская область, 16 сентября, 2003, 15:28 — ИА Регнум. На реализацию новой целевой программы "Здоровый ребенок" в Иркутской области в 2004 году потребуется около 40 млн. рублей. Об этом сообщила главный педиатр управления здравоохранения администрации Иркутской области Елена Голинецкая. Программа имеет два направления. Первое из них рассчитано на охрану и поддержку здоровья беременной женщины, оказание ей квалифицированной помощи с внедрением современных перинатальных технологий. Второе направление подразумевает охрану здоровья новорожденного, профилактику детских заболеваний, проведение диспансеризации детей в отдаленных районах области.

Сейчас программу дорабатывают специалисты управления здравоохранения. В октябре ее представят на рассмотрение депутатам Законодательного собрания. В перспективе программа будет действовать до 2009 года. Для ее реализации на весь этот период требуется более 200 млн. рублей. Деньги на программу будут поступать из областного бюджета и территориального фонда обязательного медицинского страхования, сообщил "Телеинформ".