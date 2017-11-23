Париж, 23 ноября, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Одним из условий освобождения российского сенатора Сулеймана Керимова из французской тюрьмы стал залог на сумму €5 млн, ему также предстоит остаться на территории Франции, заявил 23 ноября прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

Hlebushek Сулейман Керимов

Прокурор отметил несколько обязательных условий, которые должен выполнять Керимов.

«Оставаться на территории департамента Приморские Альпы, несколько раз в неделю приходить в полицию, заплатить залог в пять миллионов евро, сдать паспорт и не вступать в контакт с некоторыми лицами, список которых я вам сообщить не могу», — цитирует RT прокурора.

Напомним, российский сенатор и предприниматель Керимов был задержан в аэропорту Ниццы вечером 20 ноября. Около двух дней правоохранительные органы хранили молчание о причинах задержания.

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МИД России направил французскому правительству ноту протеста, так как Керимов как сенатор Совета Федерации имеет дипломатический иммунитет.

В ночь на 23 ноября российскому сенатору были предъявлены официальные обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.