Москва, 23 ноября, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Рубль перешел в наступление 22 ноября с открытия Мосбиржи и удерживал позиции в плюсе до закрытия торгов. Укреплению рубля против иностранных валют способствовало сразу несколько факторов: продажи валютной выручки экспортерами для уплаты налогов, успешные аукционы Минфина РФ, а также ослабление доллара США на рынке Форекс и снижение доходности американских облигаций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Успешное размещения ОФЗ спровоцировало рост индекса RGBI на 0,14%, до 140,03. Министерство финансов России продало два выпуска государственных облигаций на 24.4 млрд руб. при общем спросе на 93,64 руб.

Цена на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,20%, до $63,32 за баррель. Отчет минэнерго США за минувшую неделю зафиксировал сокращение запасов сырой нефти в стране на 1.855 млн баррелей.

Курс американского доллара резко снизился после публикации слабых данных о заказах на товары длительного пользования и протокола заседания Комитета открытого рынка ФРС США.

Рубль воспользовался положительным внешним фоном и по итогам дня укрепился к доллару на 1,17%, до 58,48 руб., к евро 0,41%, до 69,15 руб. Прибыль против евро была значительно меньше из-за укрепления единой валюты на рынке Форекс.

Сегодня, 23 ноября, Brent и доллар торгуются в небольшом минусе. Торги на Мосбирже откроются вблизи вчерашних закрытий. Так как курс доллара упал ниже 59 рублей, то возросли риски уйти к 57,80 руб. Падение ниже 57,80 руб. не рассматриваю.

В четвертый четверг ноября в США отмечают государственный праздник — День благодарения. Биржи в США не работают. 24 ноября в США сокращенный день. Если курс доллара сегодня закроется выше 58,45 руб., то вероятнее всего, ниже 58,25 не пойдем. По паре евро/рубль поддержка находится на уровне 68,80 руб.

Напомним, 22 ноября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 69 коп. (-1,17%), до 58,48 руб., курс евро — на 28 коп. (-0,41%), до 69,15 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,4 млрд (+41,56%), евро/рубль — 288,1 млн евро (-3,12%).

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