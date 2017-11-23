Великобританию испугали российские ракеты, Литву — солдатики: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 ноября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Снять напряжённость: Путин, Эрдоган и Рухани сделали совместное заявление по Сирии;
- «Ужас Третьей мировой войны»: российские ракеты впечатлили британских журналистов;
- Война с игрушечными солдатиками: в Литве запретят продажу российских игрушек;
- Несмотря на иммунитет: Сулейману Керимову предъявлены официальные обвинения;
- Ставить «заборы»: Минфин РФ не решил вопрос об идее валютных ограничений в кризис;
- «Под присмотром консульств»: глава ЯНАО высказался о бундестаге.