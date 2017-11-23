Париж, 23 ноября, 2017, 06:43 — ИА Регнум. Французский «ПСЖ» разгромил шотландский «Селтик» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 7:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Разгром

«Селтик» в этой встрече отличился первым. Уже на первой минуте нападающий Мусса Дембеле открыл счёт.

Однако удерживать преимущество шотландская команда смогла недолго. Нападающий «ПСЖ» Неймар забил два мяча на 9-й и 22-й минутах. А Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе ещё в первом тайме довели счёт до крупного.

Во втором тайме Кавани оформил дубль. Ещё по голу забили Марко Верратти и Дани Алвес.

«ПСЖ» выиграл все матчи в группе и набрал 15 очков после пяти туров. «Селтик», набравший три очка, занимает третье место.

Отметим, что «ПСЖ» обновил рекорд Лиги чемпионов по результативности. В матчах группового этапа команда Унаи Эмери забила в ворота соперников 24 гола. Ранее рекорсдменом была дортмундская «Боруссия», забившая 21 гол в сезоне 2016/17.

Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

«ПСЖ» (Франция) — «Селтик» (Шотландия) — 7:1.