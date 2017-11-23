Якутск, 23 ноября, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Бюджет на 2018 год с прогнозным периодом на 2019 и 2020 депутаты Госсобрания Якутии одобрили в первом чтении, предъявив при этом к главному финансовому документу республики массу претензий и выразив надежду, что он будет доработан ко второму чтению. Прения были долгими, выступления — эмоциональными, а вопросы — острыми, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Доходы в бюджете Якутии — 2018 составят 169,8 млрд рублей, в 2019 и 2020 — 156,6 и 166,7 млрд рублей соответственно, расходы — 171,3, 158,5 и 168,1 млрд, а дефицит варьируется от 1,4 до 1,8 млрд рублей. Базовый вариант наполнения казны рассчитан по среднегодовому курсу доллара США, который, как ожидают в минфине республики, в 2018 году составит 64,7 рубля, в 2019 — 66,9 рубля, в 2020 — 68 рублей. Исходя из этого прогноза, собственные доходы республики в 2018 году ожидаются на уровне 162,9 млрд с ростом на 2,8 млрд. По налоговым доходам рост в 2,5%, или на 2,5 млрд рублей, прогноз — 102,5 млрд. Неналоговые доходы составят 16,4 млрд рублей со снижением на 6,8 млрд, или на 27%.

Главная сложность с бюджетом республики состоит в том, что денег в нём мало, а потому то, что есть, министерства экономики и финансов региона вынуждены всяческими способами делить на все необходимые нужды, и сделать это безболезненно удаётся не всегда. Так, ощутимее всего в 2018—2020 годах пострадала инвестиционная программа, деньги которой идут на строительство социальных объектов, в том числе школ, детских садов и больниц. Если в 2017 году она составляла 17,5 млрд рублей, то в 2018-м — 8,9 млрд, в 2019-м — 4,6 млрд, а в 2020 году — 4,7 млрд.

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Оказалось, что половину денег из инвестиционной программы вытянуло исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина в части повышения зарплаты бюджетникам, что вызвало возмущение некоторых депутатов.

«Формализм в нашем бюджете присутствует, — комментировал главный финансовый документ республики депутат Владимир Фёдоров. — У нас бюджет уменьшается, дефицит его с каждым годом увеличивается, и сегодня мы 8,9 млрд рублей предусматриваем на увеличение согласно майским указам зарплаты бюджетникам. Майские указы — это как такая страшилка, и вы ею апеллируете, как будто их всем нужно выполнять. Я с пониманием отношусь к той системе, что все оглядываются на федеральный центр, и если ты не исполнишь, оттуда прилетит. Да, есть такое. Но вы тогда делайте такие передвижки, которые бы оптимизировали, а не уменьшали бюджет. Но сегодня министр заявляет о том, что мы взяли и инвестиционную программу сократили: чтобы выполнить майские указы. Конечно, так проще сделать, а не изыскать источники. Я это рассматриваю как просто несостоятельность. В самом постановлении нет ни одного пункта, где было бы указано: проработать с федеральным центром, создать комитет для работы по увеличению бюджета с инвестиционными компаниями, повысить доходы за счёт налогооблагаемой базы из таких-то источников или усилить производство. А у нас по методике мы берём, что есть, и начинаем урезать».

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Причиной такого подхода парламентарий назвал то, что нынешнее правительство не умеет работать с проблемным бюджетом, в котором не хватает средств, так как привыкло распределять средства в «жирные» годы (2007−2010), «когда просто из источников АЛРОСА, «Сургутнефтегаза» брали деньги и двигали».

«В бюджете заложены средства на модернизацию залов совещаний глав и правительств! — продолжал удивляться подходу к формированию казны Якутии Владимир Фёдоров. — Нас что, плохо слышно? 85 миллионов рублей! Мы что модернизировать-то собираемся? Давайте лучше модернизировать школы, учреждения здравоохранения, а не на залы деньги тратить».

Депутат также счёл неадекватными большие расходы на полёты по отстрелу волков, назвав более логичным просто дать по 50 тыс. рублей охотникам за одного волка, «и миллионы будут сэкономлены». Странным он назвал и намерение предусмотреть мероприятия на развитие охотничьего собаководства в республике. Расходов на эти цели пока не предусматривается, но финансирование могут предусмотреть во втором чтении, и это вызвало у Владимира Фёдорова опасения: «У нас детям есть не хватает, а собачек мы будем разводить».

Сложности формирования бюджета констатировал также вице-спикер Госсобрания республики Виктор Губарев.

«Проблем очень много, безусловно. Но мы должны как-то определить приоритеты», — призвал он, предложив найти деньги на улучшение качества жизни населения арктических территорий Якутии.

«Наш бюджет — арифметический бюджет. Минэкономики и минфин ошибаются… уже 14 лет… всё время на поправках живём. Мы забыли муниципалитеты, хотя они — основа всего. Наш арифметический бюджет немножко хромает. Здесь надо уметь анализировать и обсуждать», — также остался недоволен сформированным документом депутат Леонид Владимиров.

Парламентарий Юрий Григорьев обратил внимание министра финансов республики Валерия Жондорова на то, что дефицит бюджета на 2018 год составляет 1,4 млрд рублей, и объём выпадающих доходов от «АЛРОСА-Нюрба» — 1,4 млрд рублей. Отвечая парламентарию, глава финансового ведомства сообщил, что акции «дочки» АЛРОСА пока ещё находятся в распоряжении республики, но в следующие годы поступления в бюджет от этой компании уже не планируются.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая 22 ноября с посланием на 2018 год перед Госсобранием Якутии, глава республики Егор Борисов констатировал: «Независимо от нашего желания, финансовая ситуация будет ужесточаться».

«Над наполнением доходной части бюджета придётся потрудиться, предстоит очень серьёзная работа и с правительством Российской Федерации, и с крупными налогоплательщиками», — добавил он, назвав причиной трудностей резкое сокращение поступлений в бюджет от налога на прибыль.

Причины этих проблем, по мнению Егора Борисова, — изменчивость курса рубля, централизация в пользу федерального бюджета части налога на прибыль и усиление налогового бремени для предприятий нефтяной отрасли в виде дополнительного сбора на доходы от добычи углеводородов и повышения налога на добычу полезных ископаемых.

Ожидается, что госдолг республики к 2021 году достигнет 55 млрд рублей (сейчас он на уровне 50,2 млрд). Его обслуживание обойдётся Якутии в будущем году в 2,8 млрд рублей, в 2020-м — уже в 3,4 млрд рублей.