Казань, 23 ноября, 2017, 06:32 — ИА Регнум. В Татарии для государственной поддержки агропромышленного сектора установлены специальные гранты для лучших работников. На эти цели в бюджете определены 10 млн рублей. Учредителем грантов выступит министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на соответствующее постановление кабинета министров региона.

Деньги

Гранты будут предоставляться на конкурсной основе руководителям и специалистами агропромышленного комплекса, средства на эти цели выделят из бюджета республики.

«Целью предоставления премия является повышение престижа профессий в сельскохозяйственном производстве», — отмечается в постановлении.

Претендовать на грант смогут агрономы, инженеры-механики, зооинженеры, ветеринарные врачи, экономисты сельхозпредприятий, кадровые работники, специалисты по охране труда, а также руководители сельхозформирований.

Потенциальный получатель гранта должен отработать непрерывно в своей должности не менее трёх лет, иметь высшее, незаконченное высшее или среднее профессиональное образование.

Заявки на гранты будут принимать с даты объявления до 20 ноября. Размер премии-гранта составит 100 тыс. рублей. Всего будет отобрано 100 получателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за погодных условий уборочная кампания в Татарии в 2017 году началась с задержкой в две недели. В районах специалисты агропромышленного сектора работали в усиленном режиме, чтобы «догнать» вынужденное отставание.

При этом высокий урожай зерновых привёл к спаду закупочных цен и образованию излишков у производителей. На одном из сентябрьских совещаний министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов заявил, что около 1 млн тонн зерна, имеющегося у производителей региона, будут не востребованы на внутреннем рынке.

К концу ноября 2017 года в Татарии намолочено 5 108,8 тыс. тонн зерновых и зернобобовых (с учётом кукурузы на зерно). На эту же дату 2016 года было намолочено 4355,5 тыс. тонн.

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