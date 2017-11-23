Вашингтон, 23 ноября, 2017, 06:10 — ИА Регнум. Задержание 20-летнего жителя города Сайлом-Спрингс (штат Арканзас, США) проведено полицией по подозрению в подготовке взрывов, сообщает Associated Press.

Цитата из к/ф «Специалист». Реж. Луис Льоса. 1994. США Подготовка взрывного устройства

По версии правоохранительных органов, студент собирался устроить взрывы на территории Университета имени Джона Брауна.

Уточняется, что в одном из помещений общежития найдена записка, в которой подозреваемый предупреждает о готовящемся взрыве.

На допросе он дал показания о том, что собирал небольшие самодельные бомбы. Студент использовал порох, добытый из боеприпасов и пиротехники.

При обыске в комнате найдены боеприпасы и огнестрельное оружие, в том числе автомат АК-47. После задержания студента в учебном заведении усилена охрана.

Напомним, крупное нападение на беззащитных людей произошло 5 ноября близ города Сан-Антонио (штат Техас, США). Выстрелы прогремели в баптистской церкви. Огонь по прихожанам отрыл Дэвин Патрик Келли, бывший военнослужащий ВВС США.

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