Буэнос-Айрес, 23 ноября, 2017, 05:48 — ИА Регнум. Корабли ВМС Аргентины с гидролокаторами направлены в район, в котором зафиксирована «гидроакустическая аномалия», сообщил журналистам Энрике Бальби, представитель аргентинских военно-морских сил.

Martín Otero Эскадренный миноносец ВМС Аргентины

По словам представителя ВМС, искомая точка находится в 30 милях к северу от места, в котором в последний раз, в соответствии с полученными данными, находилась пропавшая подлодка «Сан-Хуан».

"Мы направляем туда суда ВМС Аргентины с гидролокаторами», — заявил Бальби.

По словам аргентинца, поисковая операция продолжается и в других районах.

Напомним, «Сан-Хуан» с 44 членами экипажа на борту пропала 17 ноября в водах Атлантического океана. В районе, где исчезла подводная лодка, развернута масштабная поисковая операция.

22 ноября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с аргентинским коллегой Маурисио Макри предложил Буэнос-Айресу помощь российской стороны в поисках пропавших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же день американский президент Дональд Трамп заявил, что уже давно распорядился помочь Аргентине, ведь времени на поиски остается все меньше.