Богатые Сабы, Татарстан, 23 ноября, 2017, 05:45 — ИА Регнум. В Сабинском районе Татарии, где на прошедших референдумах о самообложении льготу не предоставили ни одной категории жителей, включая пенсионеров, на новогоднее украшение центральной площади райцентра потратят почти 800 тыс. рублей. В украшенном состоянии площадь простоит всего месяц, после чего победитель тендера должен будет демонтировать всё. Торги по выбору исполнителя пройдут 4 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Saby.tatarstan.ru Референдум по самообложению в Сабинском районе

Заказчиком по данному тендеру выступает исполком Сабинского района, главой которого уже 18 лет является брат главы Татарии Рустама Минниханова. Начальная цена лота — 795 783 рубля. Работы по муниципальному контракту, который будет оплачен из средств бюджетных учреждений, должны быть выполнены до 23 декабря, а с 15 по 18 января 2018 года исполнитель должен будет произвести демонтаж новогоднего убранства площади.

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Напомним, в 19 сельских поселениях Сабинского района, где 19 ноября 2017 года прошли референдумы по самообложению, будут собирать по 300 рублей со всех совершеннолетних жителей на различные насущные нужды территории. Так как льготы не были прописаны, то платить сбор придётся всем, в том числе пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и другим гражданам с небольшим доходом. При этом около 1 тыс. пенсионеров района (при общей численности проживающих порядка 31,1 тыс. человек) получают социальную пенсию, которая составляет около 8 тыс. рублей в месяц и не дотягивает до минимального потребительского бюджета, отражающего реальные потребности человека, почти на 50%.

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Напомним, самообложение хоть и является добровольным, но решение о нём принимается большинством голосов участников референдума, а те, кто проголосовал против, обязаны подчиниться этому решению. С учётом, что республиканский бюджет на каждый собранный рубль добавляет в казну муниципального образования четыре рубля, установление льгот ведёт к снижению объёма поступлений. Возможно, именно из-за этого в Татарии не особо популярны льготники по самообложению, что в большинстве своём и продемонстрировали референдумы, прошедшие в 872 поселениях Татарии 19 ноября.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на двух осенних совещаниях по вопросам финансов глава региона Рустам Минниханов обратился к районным главам с просьбой в свете растущего дефицита бюджета соблюдать бюджетную дисциплину и не допускать необоснованных трат.

Можно ли считать обоснованными тратами почти 800 тыс. рублей расходов на новогоднее украшение площади, которое простоит месяц, в свете того, что власти просят жителей поучаствовать в софинансировании насущных расходов?

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