Якутск, 23 ноября, 2017, 05:03 — ИА Регнум. Ректор Малой академии наук Якутии Василий Павлов, комментируя послание главы региона Егора Борисова, которое он представил в среду, 22 ноября, выразил мнение, что не случайно в нём акцент сделан на проектно-исследовательскую деятельность школьников и научное образование в школе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

EGORBORISOV.RU Глава Якутии Егор Борисов

«Это дух современной эпохи. Нужны умения и способность быть эффективными и трудоспособными. И сегодня наши ребята показывают высокие практические достижения в области прикладных наук», — прокомментировал Павлов.

По мнению экспертов, поддержка талантливой молодежи поможет Якутии вырастить высококвалифицированных специалистов и выстоять в условиях глобальной конкуренции.

«Совершенствование системы выявления и развития талантов детей перекликается с решением президента Владимира Путина о проведении Десятилетия детства в России. Нам уже сейчас необходимо определить направления этой работы, её девиз должен быть таким: «Якутия доброжелательна к детям», — отметил в послании Егор Борисов.

По его словам, поддерживая одаренных детей, Якутия закладывает фундамент на будущее. Открыты детский технопарк «Кванториум», Малая академии наук, парк «Россия — моя история», в 2018 году планируется проведение Международных интеллектуальных игр. В республике набирает обороты юнармейское движение среди школьников, уже около 80 тысяч детей являются участниками Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур»). Молодые и креативные ребята входят в резерв молодых кадров посредством механизмов, которые хорошо зарекомендовали себя в республике. Анонсированы планы по переподготовке и обучению в реформированной Высшей школе инновационного менеджмента.

Вопреки веяниям «глобального мира» молодежь Якутии делает ставку на здоровый и трезвый образ жизни. Доля молодежи, страдающей от алкоголизма, значительно уменьшилась. При этом растут демографические показатели. На их улучшение повлияли принятые 5−6 лет назад решения о мерах по профилактике алкоголизма в республике. Сейчас в Якутии фиксируется стабильный естественный прирост населения, увеличение рождаемости и количества многодетных семей.

Егор Борисов сам часто встречается с молодыми кадрами, словно подпитываясь от них энергией и идеями.

«Нынешняя молодёжь рассчитывает на определённую поддержку, но не на опеку, а на понимание и наставничество. Особенно приятно, что они так же, как мы, патриотичны, но более раскованы, свободны. Они и есть новые возможности роста республики», — делает вывод Борисов.