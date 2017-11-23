Сеул, 23 ноября, 2017, 04:52 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи «очень серьезно» рассматривают вопрос переноса или отмены совместных учений с Соединенными штатами во время Зимней Олимпиады в Пхёнчане, передает Yonhap.

U.S. Army Американские и южнокорейские военные

Регулярные совместные военные учения Key Resolve и Foal Eagle, в которых должно быть задействовано около 17 000 военнослужащих США и более 300 000 военнослужащих Южной Кореи, запланированы на март и апрель 2018 года.

В то же время Олимпиада в южнокорейском Пхёнчане будет проходить с 9 февраля по 25 февраля 2018 года, Паралимпийские игры состоятся 8−18 марта 2018 года.

Как заявили журналистам официальные лица из правительства Южной Кореи, военные учения могут стать поводом для очередных «ракетных провокаций» Северной Кореи, а их перенос или отмена — шагом к переговорам с Севером.

Впрочем, официальных решений и комментариев со стороны Голубого дома журналисты Yonhap не приводят.

Тем не менее, известно, что несмотря на напряженные отношения с КНДР, Сеул готов допустить спортсменов из Северной Кореи на Олимпиаду и уже обратился к Пхеньяну с предложением «мирных Олимпийских игр».