Казань, 23 ноября, 2017, 04:53 — ИА Регнум. За последнюю неделю октября задолженность обанкроченного в конце сентября 2017 года банка «Спурт» из Казани выросла более чем на 1 млрд рублей. Если на 26 октября размер требований кредиторов, предъявленных компании, составлял 1,631 млрд рублей, то на 1 ноября уже превышал 2,694 млрд рублей, и заявления продолжают поступать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

На начало ноября претензии к банку, чьё руководство аффилировано с находящимися в сложном финансовом положении АО «Казанский завод синтетического каучука» и его «дочкой» — АО «КЗСК-Силикон», подали уже 1 595 заявителей. При этом к первой очереди относятся 1 282 из них, их притязания составляют свыше 845,635 млн рублей. А на третью очередь, куда входят 313 кредиторов, приходится основной объём долга — более 1,849 млрд рублей.

Признанный банкротом в конце сентября 2017 года, в том числе и из-за кредитования крупного проекта по строительству химпредприятия, банк также и сам ведёт работу по взысканию дебиторской задолженности. В частности, на 23 ноября назначено рассмотрение ходатайства о включении его в реестр кредиторов АО «КЗСК-Силикон». Сумма требований — 485 027 345,7 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под временным управлением для того, чтобы не допустить банкротства, банк должен был находиться с апреля по конец октября 2017 года. Но уже в конце июля у «Спурта» была отозвана лицензия из-за низкого качества активов и снижения уставного капитала ниже минимальной планки. ЦБ РФ объяснил это позднее тем, что банк кредитовал проект компаний, которые находились в критическом финансовом состоянии и были подконтрольны главному акционеру банка.

Напомним, в совете директоров АО «КЗСК» из семи человек четыре — это руководящий состав банка. Более того, председатель правления последнего, Евгения Даутова, владеет свыше 49,9% доли завода.

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