Пекин, 23 ноября, 2017, 04:43 — ИА Регнум. Семнадцатая и самая длинная линия пекинской подземки, которая находится сейчас на стадии строительства, будет запущена в эксплуатацию в 2021 году, сообщает 22 ноября агентство «Синьхуа».

Ran and Hat600 Схема развития Пекинского метро

Линия длиной 49,7 км начинается от Пекинского научного парка в районе Чанпин и заканчивается на юго-восточной части города в районе Ичжуан. На линии будет 20 остановок, а скорость движения поезда будет достигать 100 км/ч, отмечают власти города.

Линия, тянущаяся через районы Чанпин, Чаоян, Дунчэн и Тунчжоу снизит нагрузку на уже существующие линии метро и улучшит общую обстановку с транспортом в городе.

Поскольку строительство подразумевает необходимость сноса ряда жилых домов, уже начата подготовка к переселению жильцов в новые квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шанхае в пилотном режиме начала работать система оплаты проезда в метро по специальному QR коду. В полную меру система начнет работать уже в начале 2018 года.