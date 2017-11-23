Якутск, 23 ноября, 2017, 04:39 — ИА Регнум. Эксперты продолжают обсуждать послание Главы Якутии Егора Борисова, с которым он в среду, 22 ноября обратился к Государственному Собранию (Ил Тумэн) и общественности, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Одним из наиболее резонансных стало заявление об увеличении так называемого инициативного бюджетирования. Бюджетное финансирование на эти цели будет увеличено в 2018 году более чем в 15 раз: с 32 млн рублей до 500 млн рублей.

ЯСИА, Мария Васильева Глава Якутии Егор Борисов

Речь идет о реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на инициативах местного населения. Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) стартовала в Якутии с 2016 года по поручению главы республики Егора Борисова и представляет собой механизм вовлечения граждан в процессы местного самоуправления и решения задач местного значения.

Республика Саха в 2016 году выбрана в качестве пилотного региона для реализации программы инициативного бюджетирования в рамках Соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и Всемирным банком.

Инициативное бюджетирование — это совокупность основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов.

«Грубо говоря, можно вложить огромные средства в один объект, а можно на эти же деньги облагородить несколько улиц, установить освещение, поставить скамейки, урны, посадить деревья, разбить клумбы. Даже новые таблички на домах меняют восприятие людей. Призываю коллег на местах действовать именно так. Надо советоваться с народом», — заявил Егор Борисов.

И если в 2017 году в процесс были включены лишь несколько пилотных территорий, то со следующего года инициативное бюджетирование охватит уже все районы республики. Очевидно, это самое масштабное в России вовлечение населения в решение вопросов местного значения

В то же время глава региона призвал всех увеличивать производительность труда, учиться с меньшими затратами получать и делать больше. В современных условиях зачастую это означает — поймать волну «цифровой революции». Цифровые трансформации уже произошли в сфере финансовых услуг, в пассажирских перевозках, торговле. Следующие на очереди — здравоохранение, образование, создание «умных городов» и отрасли промышленности, где основными факторами дальнейшего роста станет использование цифровых платформ, облачных вычислений и роботизация.

Борисов поручил правительству в первом квартале 2018 года разработать проектную программу цифровизации экономики республики, определить соответствующие индикаторы в государственных программах.