Эр-Рияд, 23 ноября, 2017, 04:03 — ИА Регнум. Внешняя политика Саудовской Аравии терпит одно поражение за другим: 22 ноября состоялся провал саммита сирийской оппозиции в Эр-Рияде и возвращение Саада Харири на пост премьер-министра Ливана, до этого «правительственной коалиции» саудитов фактически пришлось снять блокаду Йемена — по всей видимости, под давлением США, передает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По информации агентства, наследный принц Мохаммед бин Салман, который считается главным инициатором большинства последних решений в саудовской внешней и внутреней политике, подвергается все большей критике за «авантюризм» и «импульсивность» со стороны даже ближайших союзников.

Развернутые в Саудовской Аравии «репрессии» — то есть борьба с коррупцией — уже нажили наследному принцу большое количество врагов внутри страны. А последние провалы во внешней политике могут фатально сказаться на «взлете» принца Мохаммеда.

Так, осада Йемена, которая должна была «поставить на колени» хуситов, фактически окончилась международным остракизмом, ультиматумами ООН и непониманием со стороны Соединенных Штатов. По словам ряда официальных лиц США, именно давление со стороны госсекретаря Рекса Тиллерсона заставило саудитов открыть порты для гуманитарных грузов.

Провалилась и попытка вмешаться во внутреннюю политику Ливана — премьер-министр Саад Харири, 4 ноября заявивший о своей отставке в Эр-Рияде, вернулся в Ливан и отменил свое решение после разговора с президентом Мишелем Ауном.

Кроме того, неудачей закончилась попытка собрать саммит сирийской оппозиции в Эр-Рияде, которая задумывалась как «альтернатива» встрече представителей Ирана, России и Турции в российском Сочи. За несколько часов до встречи десять руководителей оппозиции, в том числе глава комитета по переговорам Риад Хиджаб, отказались принимать участие в саммите.

Не добавляет стабильности ситуации в регионе продолжающийся конфликт между Саудовской Аравией и Катаром — конфликт, который не только вносит раскол в ряды союзников саудитов в Персидском заливе, но и вызывает недоумение у президента США Дональда Трампа, несколько раз предлагавшего «стать посредником» по вопросу мирного урегулирования.

А в то же самое время Иран, главный враг Саудовской Аравии на Ближнем Востоке, успешно провел в Тегеране саммит «Ядерное сотрудничество, прогресс и перспективы» с участием дипломатов Европейского союза. И европейцы, как ни в чем не бывало, уже заявили об инвестициях в $20 млн на развитие иранского «мирного атома».