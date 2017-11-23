Амстердам, 23 ноября, 2017, 03:52 — ИА Регнум. Русские — это тот народ, у которого следовало бы поучиться патриотизму, заявил нидерландский политик Герт Вилдерс, глава Партии свободы, в интервью Elsevier Weekblad.

Rijksoverheid / Phil Nijhuis Герт Вилдерс

«Когда дело касается патриотизма, мы можем поучиться у русских», — заявил Вилдерс.

По словам голландского политика, у его страны есть общие интересы с Россией, хотя позиции Амстердама и Москвы не во всем совпадают. Он заявил, что необходимо бороться с навязываемой русофобией.

Вилдерс выразил желание приехать в Москву для публичного выступления о том, что «не всем в Нидерландах не нравится Россия».

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Напомним, страны Европейского союза вслед за США ввели в отношении России санкции, за чем последовало экономическое эмбарго со стороны Москвы. Также проблемной темой в российско-нидерландских отношениях является расследование крушения малайзийского Boeing на Украине.