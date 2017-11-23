Рим, 23 ноября, 2017, 03:41 — ИА Регнум. В Средиземном море за один день 21 ноября спасены 1100 мигрантов, — сообщает итальянское информационное агентство ANSA. Одновременно было проведено 11 операций по оказанию помощи беженцам, координацию осуществляли Оперативный центр береговой охраны в Риме и министерство инфраструктуры и транспорта. Место отправления лодок и национальность спасенных мигрантов пока не уточняются.

U.S. Navy Беженцы в Средиземном море

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Мигранты находились на борту десяти надувных лодок и одного деревянного плота. В операции по спасению приняли участие суда итальянской береговой охраны, итальянского флота и европейского агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала ноября 2017 года отправки лодок с мигрантами из Ливии возобновились с новой силой. Так, только за 3 ноября береговая охрана Италии спасла более 760 беженцев. В ходе последней спасательной операции в одной из лодок были обнаружены тела 26 девушек из Нигерии со следами насилия, около ста мигрантов утонули в море.

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По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за январь — октябрь 2017 года в Средиземном море были спасены 142 913 человек, 75% из которых доставили в Италию.