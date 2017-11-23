Пекин, 23 ноября, 2017, 03:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 24 ноября прибудет с официальным визитом в Китай, сообщает агентство «Синьхуа».

Jim Mattis Жан-Ив Ле Дриан

Во время своего визита французский министр встретится со своим китайским коллегой Ван И другими высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы обсудить международную повестку дня, а также вопросы, вызывающие особое беспокойство двух стран.

На очередном пресс-брифинге пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан анонсировал также планы на 24−27 ноября, на которые придется визит Ле Дриана.

По словам Гэна, вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун вместе с Ле Дрианом выступят в качестве сопредседателей на четвертом форуме Китайско-Французского механизма диалога и обмена между людьми.

Напомним, что 29 мая глава МИД КНР Ван И и его французский коллега Жан-Ил Ле Дриан провели телефонный разговор, в котором обсудили вопросы развития двусторонних отношений.