Саранск, 23 ноября, 2017, 02:33 — ИА Регнум. В Мордовии за период с 2012 по 2016 год число случаев травмирования на производстве сократилось в 1,6 раза. Об этом заявил и.о. председателя Госкомитета республики по труду и занятости населения Дмитрий Борисов в рамках совещания по вопросам улучшения условий и охраны труда, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Советский плакат по технике безопасности

Борисов полагает, что меры по организации безопасных условий труда, принятые в республике, дают определенные результаты.

В частности, за указанный период в 2 раза сократились случаи травматизма со смертельным исходом, в 7,5 раз уменьшилось количество случаев профессиональных заболеваний.

«В 2016 году в Мордовии обучение правилам техники безопасности, организованное в центрах занятости населения, прошли более 5,5 тыс. человек», — добавил глава комитета.

Также он констатировал, что в прошлом году при исполнении служебных обязанностей погибли 16 человек, за 10 месяцев 2017 года — 5 сотрудников организаций.

Главный государственный инспектор труда в республике Виктор Спиридонов обратил внимание участников совещания на необходимость обучения рабочих и служащих элементарной технике безопасности. По его мнению, лучший способ борьбы с травмами на производстве — забота о здоровье и безопасности рабочих со стороны самих работодателей.

Управляющая региональным отделением Фонда социального страхования РФ по Мордовии Людмила Иванова тоже отметила, что большинство несчастных случаев на производстве связано с несоблюдением простых правил техники безопасности, и решить эти проблемы можно там, где работники сами заинтересованы создавать безопасные условия труда не только на своих рабочих местах, но и на местах своих коллег.