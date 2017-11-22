Саранск, 23 ноября, 2017, 02:23 — ИА Регнум. В настоящее время завод «Сарансккабель» готовится к запуску проекта по производству кабелей с резиновой изоляцией с объёмом инвестиций 500 млн рублей. Его реализация позволит предприятию войти в тройку крупнейших кабельных заводов страны. Итоги предприятия в 2017 году и дальнейшие планы обсудил с руководством завода глава Мордовии Владимир Волков, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

E-mordovia.ru Владимир Волков проводит рабочую встречу с руководством завода Сарансккабель

Год заканчивается для завода успешно: ожидается, что объемы произведенной продукции увеличатся на 20% по сравнению с 2016 годом, прибыль составит 400 млн рублей. При этом в республиканский бюджет будет перечислено около 150 млн рублей налоговых платежей, в том числе 69 млн рублей налога на прибыль.

В сентябре 2017 года было запущено металлургическое производство, в декабре новая производственная площадка выйдет на проектную мощность по алюминиевой катанке — это 1 тыс. тонн в месяц. А в следующем году предприятие планирует произвести 15−17 тыс. тонн алюминиевой катанки и 5 тыс. тонн медной. В дальнейших планах «Сарансккабеля» — продолжить расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Волков подчеркнул значимость стабильной работы предприятия для республики и пообещал поддержать планы по дальнейшему расширению кабельного производства с использованием новых площадок на территории Мордовии.

ООО «Сарансккабель» является одним из ведущих предприятий кабельной промышленности и постоянно обновляет номенклатуру выпускаемой продукции, которая используется во многих отраслях индустрии. Среди потребителей: крупнейшие предприятия энергетической, строительной, транспортной отраслей, предприятия машиностроения и связи.