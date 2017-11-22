Уфа, 23 ноября, 2017, 02:10 — ИА Регнум. Из Башкирии может быть экстрадирован на Украину участник вооруженного конфликта в ДНР Сергей Сапожников. Как заявили ИА REGNUM близкие бывшего ополченца, гражданина Украины, они не надеются, что разбирательство на его родине будет беспристрастным.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Сапожников сейчас находится в СИЗО, куда помещен 30 октября 2017 года по решению Октябрьского районного суда Уфы по запросу украинских спецслужб об экстрадиции.

По словам сослуживцев, в апреле 2014 года Сергей Сапожников прибыл из Днепропетровска в Макеевку, где вступил в ополчение и до 1 августа 2014 года являлся сотрудником Макеевской военной комендатуры, в составе подразделения которой участвовал в многочисленных военных и оперативных операциях по освобождению Донбасса от карательных батальонов Украины. Затем он перешел в оперативное подчинение батальона «Керчь» (комбат — Вадим Погодин), где проходил службу в должности командира отделения. Подразделение базировалось на линии обороны Ларино-Придорожное-Горбачево-Михайловка-Моспино ДНР.

В конце августа 2014 года Сапожников был ранен при выполнении оперативного задания, осенью этого же года обосновался в Уфе. Там он нашел свою вторую половину, у пары родился ребёнок, которому сейчас полтора года.

В розыск по уголовным статьям ополченец был объявлен украинской стороной 18 октября 2014 года по уголовному делу, которое было возбуждено 18 июля 2014 года. Как говорят близкие Сергея, они не надеются, что разбирательство на его родине будет беспристрастным, так как его данные размещены на скандально известном сайте «Миротворец».

"Сначала я относилась к этому, как к своей проблеме, а сейчас я уже понимаю, что очень много ополченцев оказываются в такой ситуации. У Сергея есть я, я всех, кого смогла, задействовала. А ведь есть ребята, у которых никого нет», — поделилась гражданская жена ополченца Эльвира Колесникова.

Как отмечает политолог Евгений Вишняков, ситуация с Сергеем Сапожниковым, «касаемая запроса со стороны Украины на выдачу и депортацию по уголовному делу, не уникальна, и носит системный характер». Широко известно; что украинские спецслужбы фабрикуют уголовные дела по тяжким статьям без учета политической и фактической ситуации. Это позволяет требовать экстрадиции своих политических и идеологических оппонентов.

«Понимая, что Украина злоупотребляет Интерполом и международным правом, Россия вынуждена соблюдать условия договора между странами. При этом соблюдение прав человека по отношению к политическим оппонентам на Украине практически отсутствует. И здесь международное право сталкивается с правом гуманитарным: любому здравомыслящему ясно, что Сергея (и других жителей Донбасса; вступивших в ополчение) ждёт не только уголовное преследование; но и репрессии пиночетовского типа», — полагает собеседник ИА REGNUM.

Подчеркнув, что речь идёт не столько о Сергее, сколько о ситуации в целом, политолог назвал вариантом выхода из подобной правовой коллизии введение со стороны России моратория на договор о взаимной выдаче преступников между Российской Федерацией и Украиной.

Как оценивают эксперты, перспективы рассмотрения дела в Верховном суде республики достаточно размыты, но некоторый повод для надежды есть.

«Имеются случаи как выдачи, так и невыдачи ополченцев на Украину. Если защите удастся доказать, что уголовное преследование Сапожникова на его родине является политически мотивированным, экстрадиция может быть отменена».