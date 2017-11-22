Москва, 23 ноября, 2017, 02:04 — ИА Регнум. Приднестровский госуниверситет им. Т.Г. Шевченко и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова подписали договор о сотрудничестве. Как передает корреспондент ИА REGNUM, документ был подписан в Москве ректорами вузов — Виктором Садовничьим и Степаном Берилом в присутствии президента ПМР Вадима Красносельского. Стороны также подписали положение о научно-методическом центре МГУ в Приднестровском госуниверситете.

President.gospmr.org Подписание соглашение

Виктор Садовничий подчеркнул роль, которую играет в становлении и развитии государства университет. «Подписанные договоры — еще один шаг в развитии сотрудничества между Московским и Приднестровским госуниверситетами», — сказал он.

Президент ПМР также отметил, что научно-просветительская сфера — «один из столпов, на котором зиждется единство народов» и сопричастность Приднестровья Русскому миру. Красносельский заявил и о значимости имплементации российских образовательных норм, стандартов и механизмов в приднестровскую систему просвещения. «Мы заинтересованы в интеграции приднестровского университета в российское образовательное пространство. Процесс идет, но его надо активизировать», — сказал Вадим Красносельский.

«Нужно понимать, что дело не в территориях, а в населении, которое на них проживает. А в Приднестровье проживают 500 тысяч соотечественников, из них 220 тысяч — граждане России», — добавил президент ПМР.

Речь зашла о значимости обеспечения приднестровской молодежи качественным образованием, соответствующим российским стандартам и международному уровню, а также о целесообразности придания ПГУ статуса опорного российского университета в Приднестровье и во всем юго-западном регионе СНГ. Этот шаг позволит существенно укрепить на этой территории позиции российской системы образования и Русского мира, считают участники встречи.