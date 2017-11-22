Зимбабве: Мнангагва вместо Мугабе
Хараре, 23 ноября, 2017, 01:58 — ИА Регнум. Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, который вернулся в страну, чтобы занять пост президента после переворота военных, выступил перед многотысячной толпой в Хараре, передает Reuters.
«Народ сказал свое слово. Голос народа — это голос Бога, — сказал Мнангагва. — Сегодня мы являемся свидетелями становления новой демократии».
Ожидается, что 24 ноября Эммерсон Мнангагва сменит на президентском посту многолетнего лидера Зимбабве Роберта Мугабе.
Напомним, политический кризис в Зимбабве начался после того, как 6 ноября глава африканской страны Роберт Мугабе уволил с поста вице-премьера Эммерсона Мнангагва.
Опальный политик был уволен со всех руководящих постов в правящей партии ZANU-PF и бежал из страны, однако позднее был поддержан главой армии Константином Чивенга, который пообещал «вмешаться» в политический кризис.
Вечером 14 ноября на улицах Хараре появились танки, военные за ночь захватили государственное телевидение, правительственный квартал столицы и взяли под стражу 93-летнего президента Мугабе и его жену.
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