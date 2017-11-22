Каир, 23 ноября, 2017, 00:56 — ИА Регнум. Договоренность о проведении выборов до конца 2018 года достигнута представителями «Движения за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ) и «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС), передает радио «Свобода».

Rawan.nassrallah Палестинский флаг над Рамаллой

Уточняется, что соответствующее решение принято ФАТХ и ХАМАС во время встречи в Каире. Ожидается, что в Палестине состоятся выборы президента, а также будут избраны депутаты парламента.

Дата голосования будет утверждена палестинским президентом Махмудом Аббасом.

Напомним, враждующие ФАТХ и ХАМАС подписали соглашение о примирении в октябре 2017 года. Итогом договоренности должно стать формирование правительства национального единства Палестины.

Тем не менее проблема противостояния двух движений остается насущной. 21 ноября в Каире состоялись очередные переговоры о перемирии. Накануне, 20 ноября, спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов заявил, что в случае, если переговоры зайдут в тупик, не избежать «разрушений и страданий».

Младенов считает, что октябрьские соглашения могут быть сорваны — «будет ли это вызвано кризисом закона и порядка в Газе, безрассудными действиями экстремистов или произойдет в результате стратегического выбора».