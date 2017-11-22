Берлин, 23 ноября, 2017, 00:36 — ИА Регнум. В Германии шестеро мигрантов, подозреваемых в терроризме, отпущены на свободу по причине отсутствия доказательств, передает Associated Press.

Освобождение

Первоначально задержанные сирийские беженцы были обвинены в подготовке теракта, однако прокуратура не смогла обнаружить «достаточно убедительных доказательств, чтобы держать их под стражей».

Сообщается, что при обысках у мужчин не было найдено оружия и взрывчатых веществ. Исследование их мобильных телефонов и допросы также не подтвердили первоначальное обвинение.

Тем не менее, следователи продолжат следить за подозреваемыми, выпущенными на свободу, — согласно заявлению прокуратуры, потенциальная связь мигрантов с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Подозреваемые — выходцы из Сирии возрастом от 20 до 28 лет, прибывшие в Германию в качестве просителей убежища в 2014 и 2015 годах — были задержаны 21 ноября в рейдах полиции на территории Германии.