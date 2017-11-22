Ла-Пас, 23 ноября, 2017, 00:33 — ИА Регнум. Решение о продлении до конца 2018 года странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи нефти может быть принято 30 ноября, сообщил журналистам Эулохио дель Пино, министр нефти Венесуэлы.

Добыча нефти

«Да, мы обсуждаем это», — заявил дель Пино.

Находясь в Боливии на Форуме стран — экспортеров газа, венесуэльский министр пояснил, что сейчас в мире существуют излишки нефти в объеме 100 млн баррелей. Добиться необходимого снижения уровня запасов «в предстоящий сезон» не получится.

Напомним, очередное заседание ОПЕК+ состоится 30 ноября в Вене. 29 ноября пройдет заседание комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ при участии Венесуэлы, Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Алжира и России.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты не ожидают от очередного заседания ОПЕК «сильных движений». Предполагается, что на заседании может решиться судьба дальнейшей пролонгации договоренностей по сокращению добычи до конца 2018 года.