СМИ: Власти Украины решили выслать Саакашвили за пределы страны
Киев, 23 ноября, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Украинские власти запланировали депортировать бывшего губернатора Одесской области, бывшего гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили за пределы страны, сообщает украинский портал «СТРАНА.ua» со ссылкой на неназванных силовиков.
По их информации, депортация «заслуженного артиста Украины» состоится в ближайшие недели не позднее 31 декабря.
При этом сообщается, что подготовка к выдворению Саакашвили проводится на уровне, соответствующем спецоперации.
Источник сообщил журналистам, что Саакашвили будет выслан не в Грузию, где он давно объявлен в розыск, а в некую третью страну.
О причастности к этой акции российских спецслужб или «агентов Путина» пока ничего не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября бывший президент Грузии и предводитель движения «Рух новых сил» Михаил Саакашвили на митинге у здания парламента Украины заявил, что готов в любой момент самоотверженно возглавить правительство страны.