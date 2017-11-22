Киев, 23 ноября, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Украинские власти запланировали депортировать бывшего губернатора Одесской области, бывшего гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили за пределы страны, сообщает украинский портал «СТРАНА.ua» со ссылкой на неназванных силовиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По их информации, депортация «заслуженного артиста Украины» состоится в ближайшие недели не позднее 31 декабря.

При этом сообщается, что подготовка к выдворению Саакашвили проводится на уровне, соответствующем спецоперации.

Источник сообщил журналистам, что Саакашвили будет выслан не в Грузию, где он давно объявлен в розыск, а в некую третью страну.

О причастности к этой акции российских спецслужб или «агентов Путина» пока ничего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября бывший президент Грузии и предводитель движения «Рух новых сил» Михаил Саакашвили на митинге у здания парламента Украины заявил, что готов в любой момент самоотверженно возглавить правительство страны.