Буэнос-Айрес, 22 ноября, 2017, 23:10 — ИА Регнум. Участники операции по поиску пропавшей подводной лодки San Juan ВМС Аргентины надеются на ее благополучный исход, но срок, в течении которого экипаж субмарины может дышать, истекает 23 ноября, заявил 22 ноября журналистам представитель Военно-морского флота Аргентины Энрике Бальби.

Juan Kulichevsky Подводная лодка San Juan ВМС Аргентины

Поиски пропавшей подводной лодки продолжаются шестые сутки из семи, в течении которых экипаж может дышать без всплытия на поверхность.

По мнению Энрике Бальби, существует «теоретическая возможность экономии кислорода экипажем».

Ситуация усугубляется тем, что синоптики не исключают ухудшения погодных условий в зоне поиска.

Как сообщало ИА REGNUM, дизель-электрическая подводная лодка ВМС Аргентины San Juan с 44 членами экипажа на борту, перестала выходить на связь с командованием 15 ноября. На следующий день субмарина была признана пропавшей и была начата поисково-спасательная операция.