Луганск, 22 ноября, 2017, 22:42 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр ЛНР Геннадий Цыпкалов умер от пыток, которым его подвергли в Генпрокуратуре республики, заявил следователям МГБ ЛНР сотрудник Генпрокуратуры, явившийся с повинной.

Цыпкалов Геннадий Николаевич

Об этом 22 ноября сообщает «Деловой портал dnr-live». Портал опубликовал фрагменты видеозаписи допроса следователя Генеральной прокуратуры ЛНР Алексея Олейника с его показаниями по этому вопросу, также размещенную на официальном YouTube канале МГБ ЛНР.

Алексей Олейник сообщил, что по приказу начальника Управления Генеральной прокуратуры ЛНР Сергея Рахно он присутствовал при вскрытии Цыпкалова. По его словам, в документ о первичном вскрытии не внесли переломы ребер по обеим сторонам тела, а лишь написали, что Геннадий Цыпкалов умер от удушья, покончив с собой в камере после допроса.

Как сообщало ИА REGNUM, арест сотрудников Генпрокуратуры ЛНР является одной из составляющих кризиса, наблюдаемого на данный момент в республике.

Ситуация в ЛНР продолжает оставаться неясной.