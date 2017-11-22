Киев, 22 ноября, 2017, 22:27 — ИА Регнум. Известному российскому актеру Федору Добронравову власти Украины запретили въезд в страну на три года. об этом сегодня, 22 ноября, заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

Ruskino.ru Фёдор Добронравов

«Нами было принято решение о запрете въезда на три года российскому артисту Федору Добронравову, который неоднократно посещал Автономную Республику Крым и поддерживал публично аннексию Крыма», — сказала Гитлянская.

Напомним, ранее СБУ выпустила инструкцию о порядке организации гастролей российских артистов на Украине. В этой инструкции сказано, что любые российские артисты смогут выступать на территории Украины только с разрешения украинских спецслужб.

Организаторы таких гастролей обязаны будут направлять специальный запрос в СБУ для получения информации о наличии или отсутствии оснований для запрета российским артистам на въезд на территорию Украины. Если эта процедура соблюдена не будет, то организаторам гастролей грозит крупный штраф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина по-прежнему считает Крым своей территорией и не признает результатов референдума на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за возвращение в состав России.

Киев требует как от своих граждан, так и он иностранных, чтобы они осуществляли въезд на территорию Крыма исключительно с разрешения украинских властей и через пункты пропуска на российско-украинской границе на севере Крыма. Все, кто попадают Крым на самолете или через Керченскую паромную переправу, по мнению Киева, нарушают закон.

Таким образом власти Украины запретили въезд в страну практически всем российским артистам и деятелям искусства, побывавшим в Крыму после референдума. Черный список все время пополняется.