Бишкек, 22 ноября, 2017, 22:05 — ИА Регнум. «У нас такая поговорка, если хан хороший, значит, визирь хороший. Как я могу своих визирей не наградить? Вы это правильно поймите тоже. Завтра опять будут меня мочить. Товарищи журналисты, прошу немножко за меня заступиться. Честно, они заработали, учитывая еще мой характер», — заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, комментируя награждение орденами «Манаса» своих советников на общественных началах Фарида Ниязова и Икрамжана Илмиянова.

Kremin.ru Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

Глава государства отметил, что «Илмиянов является, наверное, единственным киргизом, который отказался быть депутатом или госчиновником».

"Дай бог, чтобы больше было таких. Все рвутся к портфелям. Он работает у меня с 18 лет. 25 лет он работает со мной. Год за пять, наверное. Может быть, ладно, за два-три. Год за пять, наверное. Может быть, ладно за два-три. Всякое он проходил со мной», — добавил Атамбаев.

Также президент рассказал, что когда президентом Киргизии был Аскар Акаев, силовики подвергали оппозиционеров изощренным пыткам.

«Мы все это проходили. С нами поступали так, кого-то убивали, кому-то пакет на голову. Мою дочь пытались убить ножом в сердце. Все было. Сейчас Киргизия совсем другая страна», — подытожил Алмазбек Атамбаев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 15 октября 2017 года в Киргизии прошли выборы президента. Победителем стал кандидат от «Социал-демократической партии Кыргызстана» (СДПК — партия власти), бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков — его поддержали 54,22% избирателей, принявших участие в голосовании. Инаугурация нового главы государства состоится 24 ноября 2017 года.

Напомним, 24 марта 2005 года произошла «Тюльпановая революция», в ходе которой местная политическая оппозиция свергла первого президента Киргизии Аскара Акаева, возглавлявшего республику с 1990 года. Он был вынужден бежать из страны в Россию, где впоследствии поселился в Москве и занялся преподавательской деятельностью в МГУ.

Вместо него пост главы киргизского государства занял Курманбек Бакиев, впоследствии свергнутый в результате «Апрельской народной революции», произошедшей 7 апреля 2010 года. Бакиев бежал в Минск со своей гражданской женой и детьми. Впоследствии он получил гражданство Белоруссии. Алмазбек Атамбаев стал первым президентом Киргизии, пробывшим на посту полный срок и не бежавшим досрочно из страны.