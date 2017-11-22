Дамаск, 22 ноября, 2017, 21:56 — ИА Регнум. Правительство Сирии приветствует итоговое заявление лидеров России, Ирана и Турции, сделанное в ходе трехстороннего саммита в Сочи, сообщает агентство SANA со ссылкой на МИД Сирийской Арабской Республики.

Kremlin.ru Хасан Рухани, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Агентство цитирует представителя МИД Сирии, указавшего на то, что САР стремится поддержать любую политическую инициативу, направленную на прекращение кровопролития и уважающую суверенитет и целостность страны.

«Исходя из стремления Сирии поддерживать политическую деятельность, учитывающую суверенитет, независимость и единство территории Сирии и направленную на прекращение кровопролития, правительство Сирии приветствует итоговое заявление саммита в Сочи», — цитирует SANA представителя МИД САР.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Сочи прошел трехсторонний саммит президентов России, Ирана и Турции, в итоге которого Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с совместным заявлением по урегулированию конфликта в Сирии.