Сочи, Краснодарский край, 22 ноября, 2017, 20:19 — ИА Регнум. Достигнутые в Сочи договоренности России, Ирана и Турции ускорят урегулирование конфликта в Сирии и ослабят напряженность на Ближнем Востоке в целом, заявил 22 ноября президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин уверен, что эти договоренности «снизят риски возникновения новых конфликтов, обострения межэтнического и межконфессионального противоборства».

Идея общесирийского конгресса, направленного на внутрисирийское урегулирование, поддержана Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Владимир Путин еще раз подчеркнул, что «судьбу Сирии должны определять сами сирийцы, как сторонники действующей власти, так и оппозиции».

Кроме того, главы России, Ирана и Турции отметили «существенные успехи совместной борьбы с терроризмом, подтвердили готовность наращивать взаимодействие» в борьбе с террористическими и экстремистскими группировками.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Сочи состоялся первый трехсторонний саммит России, Турции и Ирана, в котором приняли участие Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани в сопровождении глав МИД и военных ведомств трех стран.