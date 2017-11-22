Киев, 22 ноября, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Договоренность провести обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Украиной была достигнута после визита спецпредставителя по гуманитарным вопросам в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации Виктора Медведчука в Москву и его обращения к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Сколько человек вернутся домой, кто мешает вести переговоры и почему не все получат свободу, политик рассказал сегодня, 22 ноября, в эфире ТРК «Украина».

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Медведчук уверен, что обмен в итоге состоится, поскольку договорились на высшем уровне.

«Эта договоренность была достигнута после моего визита в Москву, после обращения к президенту Российской Федерации господину Путину. С учетом обстоятельств и аргументов украинской стороны, они (Донецк и Луганск — Ред.) получили подтверждение сначала из уст президента Российской Федерации, и он оказал свое влияние, используя свой авторитет, позвонив и попросив об этом лидеров непризнанных республик. Поэтому есть уверенность, что такой обмен состоится. Как мы предварительно договорились, этот обмен, взаимное освобождение с двух сторон, должно состояться до новогодних и рождественских праздников. Мы хотим это успеть и хотим это сделать», — рассказал политик и добавил, что Украина отдаст 306 человек, а республики Донбасса — 74.

В то же время политик обратил особое внимание на то, что недостоверная информация от украинских политиков, которые никакого отношения к процессу обмена не имеют и перевирают число пленных, называют даты, имена, часто мешает переговорам.

«Вот цифры даже, как и ранее, так и сейчас, они утверждаются мною только у президента Украины. И в переговорном процессе больше никто не задействован. Решение по поводу обмена, как и по вопросам условий, принимает тоже президент Украины господин Порошенко», — уточнил Медведчук.

Политик также рассказал, почему свободу в ближайшее время получат не все.

«Остаются те, которые, к сожалению, не получат свободу сейчас. А таких людей из представителей тех, которых разыскивает Украина, — на сегодняшний день 20 человек. Я думаю, что может быть за время, которое продолжается, мы найдем и других из тех, кого мы ищем. И 80 человек, на которых претендует ДНР и ЛНР, которые находятся в Украине. Поэтому, процесс продолжается и его надо проводить, переговоры надо вести и надо добиваться главной цели — освобождения всех», — уверен Виктор Медведчук.

Что касается переговоров по освобождению заключенных в России Романа Сущенко, Олега Сенцова, Николая Карпюка, Станислава Клыха и других граждан Украины, они, уверяет Медведчук, ведутся в постоянном режиме.

«Как только будут известны новости в этой части, положительные новости, безусловно, они станут достоянием общественности», — пообещал политик.

ИА REGNUM напоминает, что последний обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Украиной состоялся еще 26 декабря 2014-го. Тогда Украина забрала из 150 человек, а отдала на неподконтрольные территории — 225. Спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам в трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук занимается обменом удерживаемыми лицами с декабря 2014 года. При его участии были освобождены более 400 человек, среди которых военные и гражданские лица, в том числе Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев и Надежда Савченко.